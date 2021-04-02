Türkeli’de Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Atatürk İlkokulu tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulu salonunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında, özel gereksinimli öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi, Otizm Günü nedeniyle öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu.

Günün anlam ve önemine binaen bilgilendirme amaçlı hazırlanan sunum izlenmesinin ardından program son buldu.

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