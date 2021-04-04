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BEKADER’den 103 emekli amiralin bildirisine tepki

İHA

BEKADER’den 103 emekli amiralin bildirisine tepki

Genel merkezi Sinop’ta bulunan Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği (BEKADER) 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.
Bildiriyi ‘çöp parçası’ olarak niteleyen BEKADER Genel Başkanı Fatih Candar Can, “Bir proje vardı, ABD ve AB ülkeleri; Türkiye’yi kendi sınırlarına hapsetme, kendi sınırlarını bile Türkiye’ye çok görme, ülkeyi yönetenlerin gönül coğrafyası ile irtibatını kesme, dış politikası olmayan, eski dönemlerde olduğu gibi müttefik değil ‘uydu’ rolü üstlenen bir ülke haline geri dönmesi için bütün bunları yaptılar, yaptırdılar. İslam ülkelerinde yaşayan insanlar 15 Temmuz’a meydan okuyan Türk halkı ile o gece kader birliği ettiler. Eğer hainler başarılı olsaydılar; İslam Dünyası 'biz bir kez daha yetim, sahipsiz kalacaktık' diye gözyaşı döktüler. Çünkü Türkiye ümmetin son umuduydu. Bu yüzden 15 Temmuz cihattır. Seferberlik halidir. 15 Temmuz milli onurumuza, demokrasi geleneğimize, Milli Mücadele ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına olan inancına, bağımsızlığına sahip çıkmak adına meydanlara inenlerin şahadet koşusudur. 103 emekli amiralin yayımladığı bu alçak bildiri, eski Türkiye’nin darbe ve vesayet kokan ucuz numaralarıyla milletimize ayar verme kalkışmasıdır. Çöp parçası bu bildiriyi reddediyoruz! Sayın Cumhurbaşkanımızın emrinde, milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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