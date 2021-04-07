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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta pandemide sahiplenmeye ilgi arttı

İHA

Sinop’ta pandemide sahiplenmeye ilgi arttı

Sinop’ta korona virüs pandemisi vatandaşların hayvan sahiplenme konusunda ilgisinin artmasında etkili oldu. Vatandaşların hayvan sahiplenme konusunda tercihlerini bakımı kolay olduğu için kediden yana kullandıkları bildirildi.
Korona virüs salgını sürecinde evlerine kapananların büyük bölümü, içine düştükleri yalnızlık sarmalından kurtulmak için evcil hayvan sahiplenmeye başladılar. Aileler dışarı çıkamayan çocuklarına oyun arkadaşlığı yapması için kedi ve köpek başta olmak üzere evcil hayvanlar sahiplendi. Sinop’ta evcil hayvan sahiplenen kişi sayısında pandemi öncesine göre büyük oranda artış yaşandığı belirtildi.
Petshop Sahibi Melik Ziya Sönmez, korona virüs salgınının başlamasıyla kediköpek başta olmak üzere hayvan sahiplenmelerinin iki katına çıktığını belirterek, bu durum kendilerini sevindirse de en büyük kaygılarının pandemi sonrası hayvan sahiplenenlerin onları tekrar sokağa bırakması olduğunu söyledi. Çocukların kısıtlamalar nedeniyle çoğunlukla evde kalmaları ve bu nedenle de sıkılmalarına çare olarak ebeveynlerin hayvan sahiplendiğini belirten Sönmez, "Ebeveynler sıkılan çocuklarının isteklerinin kırmamak için hayvan sahiplenirken, yalnız kalanlar ise yalnızlık hissini paylaşabilmek amacıyla hayvan sahiplenmeye yöneldiler. Kentimizde hayvan sahiplenmeye artış var. Sahiplenme işlemi ücretli sahiplenme ve ücretsiz sahiplenme şeklinde oluyor. Biz sokak hayvanlarını da sahiplendiriyoruz. Sokakta bulduğumuz sahipsiz hayvanları bir bakımdan geçirip veteriner marifetiyle sahiplendiriyoruz. Şu anda Sinop'ta da güzel bir sahiplenme artışı var bu sahiplenmenin de en Sevindirici yanı yardıma muhtaç hayvanların sahiplenilmesi. Bize bu şekilde taleple gelen çok fazla oluyor" dedi.

“Sokak hayvanlarına devlet el koymalı"
Devletin sokak hayvanlarına el koyması gerektiğini söyleyen Sönmez, ”Sokak hayvanlarına devletin el koyması gerekiyor. Sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir kısırlaştırma yapılması gerekiyor. Sokak hayvanlarının bu vesile ile ileride sayısının çok ciddi bir biçimde azalması, hatta sıfıra inmesi gerekiyor. Yoksa hepimiz çok üzülüyoruz. Biz arabamızda mama taşıyoruz zorunlu olarak kentte birçok insan bunu yapıyor çünkü sokak hayvanları artık bizi tanıyor ve bizden bir şey istiyorlar. Dükkânımızın önünde sokak hayvanları için sürekli mama çıkarıyoruz. Bunu sadece biz değil kentte birçok insan yapıyor. Kendisi çok zor durumda olup sokaktan sahipsiz hayvanları alıp bakımını üstlenen birçok vatandaşımız var. Bizim şehrimizde vicdani hasretleri çok yüksek olan insanlar da var düşük olan insanlar da var" diye konuştu.

“Köylerden getirilen dişi köpekler şehir merkezine atılıyor”
Köydeki vatandaşların dişi hayvanlarını getirip kentte attıklarını söyleyen Sönmez, vatandaşlara şöyle çağrıda bulundu: "Sinop'un şöyle bir handikabı da var. Merkeze çok yakın köyler olduğu için köylerden dişi köpeklerini getirip Sinop'a bırakan insanlar çok fazla oluyor. Vatandaşlarımız bu hayvanları getirip atmasınlar. En azından bizleri arasınlar, Sahipsiz Hayvanlar Derneğini arasınlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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