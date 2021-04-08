Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye´yi gerçek kılacağız (2)



BELEDİYE ÖNÜNDE HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Barış Ayhan ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası belediye binası önünde toplanan halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bizim insanımız birinci sınıf demokrasiye sahip olmalıdır, üçüncü sınıf değil. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmelidir. İnsanlar sokaklarında, caddelerinde ve meydanlarında rahatça gezebilmeli ve rahatça konuşabilmelidir. O yüzden biz bu güzel ülkeyi cennete çevireceğiz, cehenmeme değil" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu ve muhtarlarla bir araya geldi. DHA-Genel Türkiye-Sinop Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL, Deniz ÖZEN

2021-04-08 14:38:14



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