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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Bir an önce seçimin olması lazım”

İHA

Kemal Kılıçdaroğlu: “Bir an önce seçimin olması lazım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın “Ufukta seçim görüyor musunuz” sorusuna “Olması lazım çünkü maliyeti çok yüksek. Geciken her günün maliyeti vatandaş için çok ağır olacak. Bir an önce seçimin olması lazım” cevabını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop ziyaretinde balıkçılarla buluşmasının ardından CHP Sinop İl Başkanlığı önüne geldi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu burada balkondan atılan çiçekler ve yoğun bir kalabalık ile karşılandı. Kılıçdaroğlu, buradan Sinop Belediye Başkanlığı’na yaya olarak geçti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’la makamında görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta kendisini bekleyen Sinoplulara hitap etti.
Belediye başkanlığı önünde konuşan Barış Ayhan, “Kentimizde olan genel başkanımıza tüm Sinop halkı olarak ‘hoşgeldiniz’ diyorum. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm Sinoplu hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Efendim Sinop’ta olmaktan son derece mutluyum. Aslında burada yaşayanlar da son derece mutlu olmalı. Çünkü Türkiye’nin en güzel kentlerinden birinde yaşıyorsunuz. Keşke ben de emekli olduğumda gidip burada yaşayabilsem. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. İnsanları güzel, coğrafyası güzel, tarihi güzel. Olağanüstü güzel bir kent. Bu kentte yaşayanlar çok güzel bir belediye başkanı seçmişler. O da size hizmet ediyor. Hepinizin huzurunda belediye başkanımızı da yürekten kutluyorum. Size verdiği hizmet çok önemlidir. Sizi mutlu etmesi lazım. Güzel hizmetler bundan sonra da yapacak. İnşallah Sinop’u çok daha güzel bir Sinop yapacak. Sinop’un aynı zamanda sadece Türkiye’de değil dünyada da tanınması lazım. Görkemli güzel bir tarihi var. Bunu da inşallah hep birlikte yapacağız. İktidara geldiğimizde çok güzel şeyler yapacağız. Bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz. Bu ülkede her eve huzuru getireceğiz. Bizim insanımız birinci sınıf demokrasiye layıktır. Üçüncü sınıf demokrasiye değil. Herkes düşüncesini özgürce ifade edebilmeli. Caddelerinde, meydanlarında, sokaklarında rahat gezebilmeli. Rahat konuşabilmeli. Dolayısıyla biz bu güzel ülkeyi cennete çevirmek istiyoruz. Cehenneme değil. Birlikte yaşayacağız ve huzur içinde yaşayacağız” diye konuştu.

'Erken seçim' çağrısı yaptı
Konuşmalar sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile birlikte Sakarya Caddesi üzerinde vatandaşı selamlayarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir esnaf ziyareti esnasında esnafın “Efendim ufukta seçim görüyor musunuz” sorusuna “Olması lazım çünkü maliyeti çok yüksek. Geciken her günün maliyeti vatandaş için çok ağır olacak. Bir an önce seçimin olması lazım” yanıtını verdi.
Ardından muhtarlarla toplantı yapılmak üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’ne geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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