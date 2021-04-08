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Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye´yi gerçek kılacağız (3)

DHA

Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye´yi gerçek kılacağız (3)


MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop Belediyesi'nden ayrıldıktan sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde, 'Muhtarlar Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Tarih boyunca hiçbir zaman zulmün karşısında susan bir parti olmadık. HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP´yle beraber biz bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Tarihin bize yüklediği bir özellik. Biz hiçbir zaman zulmün ve haksızlığın karşısında susmayız" dedi.
'HAKSIZLIĞIN HER ZAMAN KARŞISINDA OLACAĞIZ'
"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Bakınız seçimlerde zorla istifa ettirilen Melih Gökçek´in hakkını ben savundum. Melih Gökçek CHP´li mi `hayır´. Hayatında CHP´ye oy verdi mi `hayır´. Ama hakkını savundum. Milletin seçtiği kişiyi zorla sen istifa ettiremezsin. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partiliydi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partiliydi. İtiraz eden kim? Benim. Millet seçtiyse milletin hakkına saygı göstereceksin. Şimdi Kürt kökenli vatandaşlarımız; arkadaşlar bizim ülkemizde kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun ve yaşam tarzı ne olursa olsun, herkesin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı göstereceksin. Siz anne babanızı seçme hakkına sahip misiniz? Yok. O zaman benim kimliğimi niye sorguluyorsunuz ? Ne yapayım ben ? Herkesin bir inancı var. Benim görevimde onun inancına saygı göstermek. Onun yaşam tarzına saygı göstermek. Bakın siyaset kimlikler üzerinden yapılmaz. İnanç üzerinden yapılmaz. Yaşam tarzı üzerinden yapılmaz. Bu üç alan toplumu bölmek için egemen güçlerin Türkiye´ye soktuğu bir olaydır. Sosyal kimlikler üzerinde siyaset yapılır. Nedir sosyal kimlikler? Muhtarlar, emekliler, işçiler, memurlar, apartman görevlileri bunlar birer sosyal kimliktir. Kürt, AK Parti´ye oy verdiği zaman sorun yok, CHP´ye verdiği zaman 'vay efendim PKK´lı'. Bu algı yanlıştır" 
'NEREDE BU 128 MİLYAR DOLAR?'
Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "'Efendim paramız yok', para var efendim niye paramız yok? Bir ayda 128 milyar dolar nereye gitti? 128 milyar dolarla bütün köylerin alt yapı dahil bütün sorunları çözülür. Bu para nereye gitti? biliyor musunuz, hayır. Bende bilmiyorum. Sormak ve araştırmak isteyen Merkez Bankası Başkanı da görevden alındı. 'Sen bunu nasıl araştırırsın?' diye. Kime ait peki bu milyar dolarlar? Tüyü bitmemiş yetimin parası o. Hepimizin parası. Merkez Bankası devletin bankasıdır. Orada 128 milyar dolar para vardı. Bir haftada eridi, gitti. Kim aldı? Her halde muhtarlar aldı. Esnafa soruyorum, 'yok efendim dalga mı geçiyorsun?' diyor. Emekliye soruyorum, '1 dolar bile almadık' diyor. İşçiye, sanayiciye soruyorum, 'yok efendim' diyor. Kim aldı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmayanlar, ülkenin büyümesine katkıda bulunamazlar. Bu her vatandaşımız için geçerlidir. Önce burada anlaşacağız. Burada anlaşırsak bütün sorunları çözeriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Hakan AKGÜN, Oğuzhan UYSAL, Deniz ÖZEN
2021-04-08 17:49:37

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