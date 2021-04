Sinop'ta minikler için tasarım beceri atolyeleri açıldı

Türkiye’de sayılı okulda uygulanan 'Çocuk Odaklı Atölye' projesi Sinop’ta ilk kez 15 Eylül Anaokulu'nda uygulanarak okul bünyesinde on adet tasarım beceri atölyesi oluşturuldu. Okuldaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından proje düzenlenen törenle başlatıldı.

15 Eylül Anaokulu'nda “Çocuk Odaklı Atölye" projesi kapsamında oluşturulan tasarım beceri atölyeleri Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ın katılımlarıyla açıldı. Sinop’ta ilk, Türkiye’de sayılı okulda bulunan proje ile okul bünyesinde on adet tasarım beceri atölyesi oluşturarak sınıflar atölye düzeni ile hazırlandı.

Bünyesindeki derslikleri Doğan Cüceloğlu Yaşam Becerileri Atölyesi, Aşık Veysel Müzik Atölyesi, Ahmet Muhip Dıranas Sanat Atölyesi, Aziz Sancar Bilim Atölyesi ve Düşler Atölyesi olarak düzenleyen 15 Eylül Anaokulu ayrıca okul bahçesinde de zeka oyunları, robotik ve kodlama, tarım ve doğa, parkur ve trafik eğitim alanları oluşturdu. Bu şekilde çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen, çocuk odaklı bir yaklaşımla, bilgiyi doğrudan aktarmak yerine bilgiye ulaşmasını sağlayan, düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten, çevresine karşı duyarlı, sorumluluklarının bilincinde ve değerlerle donatılmış ahlaklı ve özgüvenli bireyler yetiştirebilmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı meydana geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, “21. yüzyılda hayatımızın her alanında yaşanan değişimler sonucunda çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve eğitim anlamında onları geleceğin becerileri ile donatılmış, kalıpların dışında, çevresel farkındalıklarını artırmaya yönelik olarak yetiştirme hedefindeyiz. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan salgın nedeniyle çocuklarımıza hem destek olabilmek hem de onlara bir nebze olsun nefes aldırabilmek adına doğa dostu okulumuzda fiziki imkânlarımızı avantaja çevirerek hem okul içerisinde hem okul bahçesinde toplam 10 atölye açılışı gerçekleştirdik. Tasarım odaklı bir düşünme ve üretim merkezi olan atölyeler ile çocuklarımız; doğayı, bilimi, teknolojiyi ve kültürümüzü yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Projenin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen başta Okul Müdürü Yusuf Haskılıç olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

