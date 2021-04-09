Sinop’ta çiftçilere zirai don uyarısı

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Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri yaşanabilecek zirai don riskine karşı uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada çiftçilerin tedbir alması istenerek, “9 Nisan13 Nisan tarihleri arasında Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre zirai don riski olmasından dolayı muhtemel olumsuzlukların yaşanmaması için çiftçilerimizin tedbir almaları önemle duyurulur" denildi.

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