Sinop’ta ucuz bıçaklar koronayı unutturdu

Sinop’ta ucuza satılan bıçakları gören vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini unutarak bıçak kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililer her fırsatta maskeyi, hijyeni ve sosyal mesafeyi dile getirseler de vatandaşlar, ucuzluğu kampanyayı duyduğu anda gözü hiç bir şey görmüyor. O anlardan biri de Sinop’ta yaşandı.

Kapalı Pazaryeri girişinde bir seyyar satıcının tanesini 10 liradan sattığı ucuz bıçaklardan alabilmek için korona virüs tedbirlerini unutan vatandaşlar, birbirleriyle yarıştı. Ucuz olması dolayısıyla yoğun ilgi gören bıçaklara olan ilgiyi korona riski bile durduramadı. Yetkililerin her fırsatta maskeyi, hijyeni ve sosyal mesafeyi dile getirmesine rağmen ucuzluğu gören vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe sayması bu kadarına da pes dedirtti.



"Bu virüs böyle bitmez"

Kalabalığı gören bazı vatandaşlar, "Bizim insanımız akıllanmaz, on liralık bir bıçak için birbirleriyle yarışıyorlar. Oysa herkes sırasını beklese hiç böyle bir kalabalık olmaz. Galiba kimsenin evinde bıçak yok! Bu kalabalığı görünce biz öyle düşündük. Bakanımız her gün 'maske, mesafe, hijyen' diyor ama gel de bunu bizim insanımıza anlat. Artık bilinçli olmamız gerekiyor. Bu virüs böyle bitmez" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.