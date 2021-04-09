Sinop'ta, denizde hortum paniği

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Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, Karadeniz açıklarında oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anları kaydeden bir kişi, "Buraya doğru geliyor, bizim eve doğru gelmesin. Valla geliyor, gittikçe büyüyor" ifadeleri kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-04-09 19:33:01



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