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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 yıllık döşemeci çırak bulamıyor

İHA

40 yıllık döşemeci çırak bulamıyor

Sinop’ta uzun yıllardır mobilya döşemeciliği mesleğini sürdüren Sezgin Bal, döşemecilik mesleğinin artık unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. Bal’ın en büyük şikayeti ise çırak bulamamak.
Eskiyen koltuk, oturma grubu gibi mobilyalarını ekonomik durgunluk nedeniyle değiştirmek istemeyenler, döşemecilere giderek mobilyalarını yeni kumaşla kaplatarak çok daha ucuza yeniletmeyi tercih ediyor. Tersane mevkisindeki kanepe, koltuk döşeme tamirat ve tadilat isleri yapan Sezgin Bal çırak olarak başladığı mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Çocuk yaştan buyana döşemecilik mesleğinde ekmeğini kazanan Bal, artık mesleği yaşatacak çırak bulamadıklarını belirterek zamanla döşemeciliğin unutulacağını söyledi
Mesleğe 1981 çırak olarak başladığını işini severek yaptığını söyleyen Bal, "Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum. Nisan, mayıs ayları gibi başlıyor bizim işlerimiz. Şu anda yavaş yavaş işlerimiz açıldı. İlkokuldan çıktığım günden beri bu mesleğin içindeyim işimi severek yapıyorum. Okumadım babam da beni çırak olarak bir döşeme ustasının yanına verdi orda kaldık. İşimi yavaş yaparım ama temiz yaparım. Vatandaş para veriyor mobilyasını yeniletiyor. Ben de elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışırım. Layıkıyla yapacaksın ki vatandaş da evinde otururken sana beddua etmeyecek teşekkür edecek. Koltuğun iskeleti sağlamsa vatandaş döşemeciye gelerek koltuğun kılıflarını yeniletiyor. Bizim meslek artık unutulmaya yüz tuttu gibi bir şey meslekte geriden yetişen çırak yok. Benim oğlum da okumadı gel benim yanımda bu mesleği öğren dedim öğretemedim durmadı. Bu meslekte güzel çalışırsan iş var ama şimdiki gençler daha gelmeden önce ne kadar para vereceksin diye parasını soruyor. Unutulmaya yüz tutulan geçmişteki mesleklerin aynısını şu anda bu iş kolunda da yaşıyoruz. Çırak olmazsa haliyle usta nesli uzun sürmeyecek" dedi.
Yeni mobilya almak yerine eski mobilyasını tamir ettirmek veya yeniletmek isteyenlerin mobilya döşemecilerine gelmeye başladığını dile getiren Bal, oturma gruplarının 800 ile 1500 lira arasında ödenerek yeni bir kumaşla kaplatılabildiğini sözlerine ekledi.

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