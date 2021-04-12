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Emekli çift hem ekmeğini taştan çıkartıyor hem de doğayı temizliyor Emekli çift hem spor yapıyor hem de ekmeğini taştan çıkartıyor

İHA

Emekli çift hem ekmeğini taştan çıkartıyor hem de doğayı temizliyor Emekli çift hem spor yapıyor hem de ekmeğini taştan çıkartıyor

Sinop’ta uygunsuz yerlere dökülen hafriyatlar onların gelir kapısı oluyor. Emekliliğini yaşayan çift hem ekmeğini taştan çıkartıyor hem de doğayı temizliyor. Hafriyat betonlarını kırıp demir ve tahtaları toplayarak spor yapıyorlar. Demirleri satıp ekonomiye kazandırırken, tahtaları yakıp pekmez yapımında kullanıyorlar.
Sinop’ta dinç kalmak isteyen Öztürk çifti ne gençler gibi spor salonuna gidiyor ne de yaşıtlarının yaptığı kısa yürüyüşleri tercih ediyor. 61 yaşındaki emekli Turgut Öztürk ve eşi emekliliklerinde evde oturmak yerine çalışıyor. Uygunsuz yerlere dökülen hafriyatlara giden Öztürk betonları kırıp içindeki demirleri çıkartırken eşi de tahtaları topluyor. Atık olarak bırakılmış malzemeleri ekonomiye geri kazandıran çift hem spor yapıyor hem de doğanın temizlenmesine katkı sağlıyor.
Turgut Öztürk, “Buraya hafriyat dökmüşler, biz de bu demirleri alıyoruz. Satıyoruz ekmek parası kazanıyoruz. Hem vakit geçiriyoruz. Hem ter atıyoruz. Emekliyim ama işte vakit geçiriyorum. Ben çalışmazsam bu kadar daha 3040 kilo alırım. Vatandaşlar spor salonunda halter kaldırıyor spor yapıyorlar. Ben de sporumu burada yapıyorum. Burada öğle namazına kadar çalışıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz namazımızı kılıp istirahat ediyoruz. Demirleri alıyoruz, demir topluyoruz. Tahtaları alıyoruz onu odun yerine kullanıyoruz. Odunları da pekmezin altında yakıp dut pekmezi yapacağız. Demirler ben almasam toprağın altında kalacak, çürüyecek. Olmayacak pislik olacak milletin başına bela olacak. Hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de kendimize harçlık yapıyoruz. Demirin kilosu şimdi sanayide 2,5 TL. Aylık aşağı yukarı 8001000 TL’ye yakın alıyorum. Buraya dökmüşler kırıyorum alıyorum. Çarşambaperşembe 150 kilo aldım. Bugün de bir 60 kilo alırım” dedi.

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