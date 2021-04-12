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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 18 kapalı köy yolu açıldı

İHA

Sinop’ta 18 kapalı köy yolu açıldı

– Sinop’ta yağan Nisan karı nedeniyle 2 gün içinde kapanan 18 köy yolu tekrar açıldı. Bu sürede seferber olan Sinop İl Özel İdare ekipleri şu an itibarıyla kapalı köy yolunun bulunmadığını bildirdi.
Sinop’ta 10 Nisan tarihinde başlayan ve yüksek rakımlı köylerde 40 santimetreye ulaşan kar yüksekliği nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, kar temizleme ekiplerinin 7/24 saat esaslı çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. En son yol açma çalışmasının yapıldığı Eymir köyünde çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Önceki gün 10, bugün ise 8 köy yolumuz ulaşıma kapalıydı. Bugün itibariyle tüm köy yollarımızı ulaşıma açtık. Şu anda kapalı köy yolumuz kalmadı. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması noktasında yürütülen çalışmalar büyük bir başarı ile sonuçlandırıldı. Aralıklarla devam eden kar yağışına karşı İl Özel İdare ekiplerimiz sahada görevleri başındalar. Kar yağışının ulaşım engeline dönüşmemesi için emek veren gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ile teşekkürler ediyorum” dedi.
Kar temizleme ekiplerinin gerekli müdahaleleri en hızlı şekilde yaptığını söyleyen Genel Sekreter Yahya Çınkıl, ekiplerin her zaman olduğu üzere o¨ncelikle ana yollar ve acil ihbarları değerlendirdiğini de belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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