Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta yoğun bakım doluluğu yüzde 80’i aştı Sinop’ta vakalar 4’e katlandı: 8-14 Şubat 79,52, 27 Mart-2 Nisan 360,34 Vaka sayısı 172'den 778'e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta yoğun bakım doluluğu yüzde 80’i aştı Sinop’ta vakalar 4’e katlandı: 8-14 Şubat 79,52, 27 Mart-2 Nisan 360,34 Vaka sayısı 172'den 778'e yükseldi

İHA

Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta yoğun bakım doluluğu yüzde 80’i aştı Sinop’ta vakalar 4’e katlandı: 8-14 Şubat 79,52, 27 Mart-2 Nisan 360,34 Vaka sayısı 172'den 778'e yükseldi

– Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Sinop’ta yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla gözlerin çevrildiği Sinop’ta Sağlık Bakanlığının açıkladığı ilk vaka tablosundan son tabloya vakalar 4‘e katlandı. 814 Şubat’ta 100 binde 79,52 oran ile 172 vaka bulunan şehirde 27 Mart2 Nisan tablosunda bu oran 360,34’e, vaka sayıları ise 778’e yükseldi.
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, hastane doluluk oranlarıyla ilgili, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde" dedi. Yoğun bakımdaki doluluğun yüzde 80’i aştığı öğrenilen Sinop’ta vaka sayıları da dikkat çekici yükselişler gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın 814 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 1521 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 2026 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat5 Mart tablosunda 314,15’e, 612 Mart tablosunda 345,56’a yükseldi. 1319 Mart tablosunda 309,06 olarak düşüş kaydetse de devamında, 2026 Mart tablosunda 354,80’e ve son açıklanan 27 Mart2 Nisan tablosunda 360,34’e yükseldi.

Vakalar 4’e katlandı
Sinop’ta vakalar 4'e katlandı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısı, 1521 Şubat’ta 181'e, 2026 Şubat’ta 346’a, 27 Şubat5 Mart’ta 680’e, 612 Mart’ta 748’e yükseldi. 1319 Mart’ta 669’a düşse de, 2026 Mart’ta 768’e ve son açıklanan 27 Mart2 Nisan’da ise 778’e yükseldiği tespit edildi.
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kentin kıpkırmızı olduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta 18 kapalı köy yolu açıldı
YEREL HABERLER Sinop’ta 18 kapalı köy yolu açıldı
Emekli çift hem ekmeğini taştan çıkartıyor hem de doğayı temizliyor Emekli çift hem spor yapıyor hem de ekmeğini taştan çıkartıyor
YEREL HABERLER Emekli çift hem ekmeğini taştan çıkartıyor hem de ...
40 yıllık döşemeci çırak bulamıyor
YEREL HABERLER 40 yıllık döşemeci çırak bulamıyor
Ayancık’ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Ayancık’ta yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Sinop’ta Nisan karı: 10 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Sinop’ta Nisan karı: 10 köy yolu kapalı
Türkeli'de Polis Haftası programı
YEREL HABERLER Türkeli'de Polis Haftası programı