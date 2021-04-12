Bakan Koca açıkladı: Sinop’ta yoğun bakım doluluğu yüzde 80’i aştı Sinop’ta vakalar 4’e katlandı: 8-14 Şubat 79,52, 27 Mart-2 Nisan 360,34 Vaka sayısı 172'den 778'e yükseldi

– Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Sinop’ta yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla gözlerin çevrildiği Sinop’ta Sağlık Bakanlığının açıkladığı ilk vaka tablosundan son tabloya vakalar 4‘e katlandı. 814 Şubat’ta 100 binde 79,52 oran ile 172 vaka bulunan şehirde 27 Mart2 Nisan tablosunda bu oran 360,34’e, vaka sayıları ise 778’e yükseldi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, hastane doluluk oranlarıyla ilgili, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde" dedi. Yoğun bakımdaki doluluğun yüzde 80’i aştığı öğrenilen Sinop’ta vaka sayıları da dikkat çekici yükselişler gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın 814 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 1521 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 2026 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat5 Mart tablosunda 314,15’e, 612 Mart tablosunda 345,56’a yükseldi. 1319 Mart tablosunda 309,06 olarak düşüş kaydetse de devamında, 2026 Mart tablosunda 354,80’e ve son açıklanan 27 Mart2 Nisan tablosunda 360,34’e yükseldi.



Vakalar 4’e katlandı

Sinop’ta vakalar 4'e katlandı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısı, 1521 Şubat’ta 181'e, 2026 Şubat’ta 346’a, 27 Şubat5 Mart’ta 680’e, 612 Mart’ta 748’e yükseldi. 1319 Mart’ta 669’a düşse de, 2026 Mart’ta 768’e ve son açıklanan 27 Mart2 Nisan’da ise 778’e yükseldiği tespit edildi.

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