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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

İHA

Sinop’ta tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Sinop’ta bir binanın çatısında tamir yaptığı öğrenilen usta çatının çökmesi sonucu beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Okullar Caddesi üzerinde Meteoroloji Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer işçi arkadaşları öğle molası verdiği sırada Rehberlik Araştırma Merkezi Proje Ofisi binasının çatısına tamir için çıkan 55 yaşındaki usta Orhan Yazıcı, çatının çökmesi sonucu önce plastik kaplamanın üzerine düştü, ardından plastik kaplamanın da çökmesiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yazıcı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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