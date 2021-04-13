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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta Ramazan dolayısıyla gıda denetimleri arttı

İHA

Sinop’ta Ramazan dolayısıyla gıda denetimleri arttı

Sinop’ta Ramazan ayında halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminde sıkıntı yaşamaması için gıda denetimlerine başlandı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sürecinde tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontroller sürdürülürken, gıda denetimleri Ramazan ayı boyunca da aksatılmadan devam edeceği öğrenildi. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında gıda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tüketici sağlığını üst düzeyde tutmak amacıyla Ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan unlu mamuller, tatlı, şeker, şekerli mamuller, etet ürünleri, gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmeler kontrol edildi. Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması gibi konularda da kontrolleri sürdürdü.
Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca denetimler yoğun bir şekilde yapılarak korona tedbirleri kapsamında merkez ve ilçelerimizde denetim ekiplerimizce denetimlere devam edilecektir. Ramazan ile birlikte halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık veriyoruz" dedi.

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