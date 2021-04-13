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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta sokaklar da hastaneler de yoğun

İHA

Sinop’ta sokaklar da hastaneler de yoğun

– Sinop’ta hastaneler de sokaklar da alarm veriyor. Yoğun bakım doluluğunun yüzde 80’i aştığı ilde hastane önünde araçların biri giderken diğeri geliyor. Sokaklardaki kalabalığın da bitmediği şehirde ileriye dönük tablo korkutuyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün akşam bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada Sinop’ta yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla gözlerin çevrildiği Sinop’ta Sağlık Bakanlığının açıkladığı ilk vaka tablosundan son tabloya vakaların 4‘e katlandığı görüldü.
814 Şubat’ta 100 binde 79,52 oran ile 172 vaka bulunan şehirde 27 Mart2 Nisan tablosunda bu oran 360,34’e, vaka sayıları ise 778’e yükseldi. Haftalardır vakalarda artışın devam ettiği tablo korkutucu bir hal aldı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi bu artıştan en çok etkilenen yer olarak göze çarpıyor. Hastane önünde araçların biri giderken diğeri geliyor. Vatandaşlar PCR testi yaptırmak için hastanelere akın ediyor. Hastanenin yoğun bakım izleme odası önü ise hastasını bir an için görebilmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.
Bu tabloya rağmen şehirde sokaklardaki yoğunluk bitmiş değil. Kovid19 rehaveti sokaklardaki kalabalıklarda izleniyor. Park ve bahçelerdeki yoğunluk güneşli havanın da etkisiyle pandemi öncesi günleri aratmıyor. Maske kuralına uyulduğu kadar fiziksel mesafeye dikkat edilmiyor. Vatandaşlar ev ziyaretlerinin de devam ettiğini bildiriyor.
Kentte 49 bin 952 kişiye birinci doz aşı uygulandı. 2. doz aşı olarak aşını koruyucu etkisinden faydalananların sayısı ise şu an için 34 bin 74. İl nüfusun yalnızca 6’da biri ikinci dozda aşılanabilmiş durumda.
Duygu Özyürek, “İnsanlar çok dikkat etmiyor sanırım. Dışarıda işimiz olduğunda çıktığımızda herkesin dışarıda olduğunu görüyoruz. Sanırım dikkat edilmiyor yani ev gezmeleri hala devam ediyor. Okullar devam ediyor. Bu da sıkıntı olabilir. Ben oğlumu okula göndermiyorum şu an. Dilekçe verdik okulda çokmuş. Çocuklar sürekli ateşleniyormuş. Yani okullarda kapansa olur. Bir kapanma olmalı bence. 20 gün belki tamamen kapanma olsa belki çözüm olabilir. Biz sürekli hijyen, temizlik gibi kurallara uyarak devam ediyoruz. Bunlara dikkat etmeyenlerin yüzünden bizde hasta oluyoruz. Biz geçirdik bayağı zor bir hastalık” dedi.
Derya Erdoğan, “Fazla ciddiye almıyoruz. Kurallara uymuyoruz. Hep dışarılardayız. Bence en büyük etken bu. Mecbur kalmasak hastaneye gelmeyiz ama mecburen gelmek zorundayız. Evden pek çıkmıyorum çıksam bile insanlara asla yanaşmıyorum. Evime misafir kabul etmiyorum. Bende etmiyorum. İnsanlar akrabalıklarını pandemide kenara atamıyorlar herhalde. Genelde birbirlerine gidip geliyorlar. Bu da en büyük etken bence” diye konuştu.
Barış Deveci, “Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sosyal ortamlarda çok bulunmamaya çalışıyoruz. İkili diyaloglarımızı biraz askıya aldık. Bu süreçte dikkatli olmak gerekiyor çünkü gerçekten ciddi bir vaka artışı var. Hem Sinop’ta hem de Türkiye’nin değişik bölgelerinde. Biraz sabretmek gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Sinop ve her yer için bu geçerli ki bence vaka sayılarının artmasındaki en büyük etken insanların hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarıdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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