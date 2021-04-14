Sinoplu Türkiye birincisi ödülünü aldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği “On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı çevrimiçi slogan yarışmasında Türkiye ve il birincisi olan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Mertcan Tuna’ya ödülü Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy’u Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ““On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı çevrimiçi slogan yarışmasında 59 ilden katılan öğrenciler arasında Sinop Merkez ilçe Seydi Ali Reis MTAL öğrencisi Mertcan Tuna Türkiye birincisi oldu. Türkiye birinciliği ödülü Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından Tuna'ya Valilik makamında verildi. Vali Karaömeroğlu, öğrenciyi tebrik ederek meslek liselerinin gelecek için önemini vurguladı.

Aynı zamanda il birincisi olan öğrenciye il birinciliği ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız tarafından verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek vatan sevgisi ve bağımsızlığın öneminin gençlere bırakılacak en önemli emanet olduğunu ifade etti.

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