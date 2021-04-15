Testi pozitif olan Afgan uyruklu, sokakta yakalandı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta koronavirüs testi pozitif olan Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi (31), polis denetimleri sırasında sokakta yakalandı. Seyfi, yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapan ekipler, Afganistan uyruklu Hüseyib Seyfi'nin test sonucunun pozitif olduğunu belirledi. Seyfi, çağırılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürülerek karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-04-15 14:29:54
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