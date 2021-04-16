Sinop’ta yeşillik alanları kaçak döküm sahasına çevirdiler

Sinop’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından yeşil alanlara ve yol kenarlarına atılan inşaat molozları çöplüğü andırıyor.

Sinop’ta yeşil alanlara kaçak dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliği oluşturdu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, çözüm istedi. Şehrin birçok noktasındaki ormanlık alanlarda kaçak moloz ve hafriyat dökümü sebebiyle kirlilik yaşanırken, bir kaçak döküm olayı da Erfelek yolu üzeri Mertoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Ana yol üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliğine yol açtı. Metrelerce uzayan ve küçük çaplı dağ olan moloz ve hafriyatlar arasında kömür torbasından kiremide, ayakkabıdan klozete binlerce atık bulunuyor.

Çevre kirliliğini gören vatandaşlar, moloz ve hafriyatların bir an önce temizlenmesini ve bu duruma kalıcı çözüm alınmasını istedi.



"Geceleri molozları döküp gidiyorlar"

Ortaya çıkan manzaranın Sinop’a yakışmadığını söyleyen mahalle sakinlerinden Oktay Korkmaz, "Bunlar çoğunlukla inşaat, hafriyat malzemeleri. Belediyenin çöplüğü yakındayken bu bölgelere atılması bizi çok rahatsız etti. Doğayı bozuyorlar. Geceleri molozları döküp gidiyorlar. Bu şekilde yakalanmıyorlar. Buna bir türlü önlem alınamadı. Bölgede oldukça kötü görüntü var. Yiyip içip çöplerini atanlarda ne yazık ki artık alıştık. Bununla da kalmadı artık kamyonlarla atıyorlar. Her taraf pislik içinde. Atıkların içinde aklınıza ne geliyorsa var. Sinop’ta inşaatlar arttıktan sonra, moloz ve hafriyat dökümü hızlandı. Herkes evini yenileyip gelip çöpünü böyle yol kenarlarına atıyor. Biz de anlamadık. Şu manzara güzel Sinop’a yakışmıyor. Tam bir yüzkarası. Bunu yapanlar cezalandırılmalı. Hafriyat dökmekle kalmamışlar bir de yeşillik alana beton dökmüşler. Güzelim doğamızı mahvediyorlar" dedi.

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