Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

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Sinop’ta odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, öğle sıralarında Korucuk Saraç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bostan'a ait tek katlı müstakil evin odunluk kısmında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle tüm depoyu sardı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek eve sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında odunlukta bulunan tüpler de patlamadan son anda kontrol altına alındı. Yangında mahalle sakinleri kısa süre panik yaşanırken, yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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