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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta yaza rengârenk hazırlık

İHA

Sinop’ta yaza rengârenk hazırlık

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif yerlerine çiçek dikerek kenti yaza hazırlıyor.
Sinop Belediyesi kenti yaza hazırlamak için ağaç ve çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor. Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemeleri kapsamında Sinop’ta sokaklar renkleniyor. Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında hükümet konağı meydanında çiçek dikme çalışması yaparak kenti renklendirdi. Ekipler günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra yaz sezonunun başlaması ile birlikte parklarda detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Parklarda bir yandan ağaç budama, ilaçlama çalışmaları yapılırken diğer yandan da şehrin muhtelif yerlerinde çiçeklendirme çalışması yapılarak kent renklendiriliyor.
Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Serdal Küçükdemir, çiçek ve bakım mevsimine girildiğini belirterek, ”2021 yaz sezonuna parklarımızı ve kentimizi hazırlıyoruz. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentteki yeşil alanlarda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirerek bu bölgeleri daha temiz ve düzenli bir hale getiriyoruz. Şehrimizin meydanlarını ve parklarını renklendirecek, daha güzel bir görüntüye kavuşturacak çiçeklerimizi toprakla buluşuyoruz. Bunun yanı sıra parklara günlük, haftalık ve aylık olarak yaptığımız bakımlar da var. Uzayan otları kesiyor ağaçlara bakımlar yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak vatandaşlarımız için en iyisi ne ise onu yapmak için çalışıyoruz. Şu anda çiçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Yeşil alanları gübrelendirme çalışmamız var. Ağaçların tür ve cinsine göre budama çalışmaları yapıyoruz, sulama sistemlerimizin tamiratını yapıyoruz. Çim alanı olmayan yerleri temizleyerek yine rulo çim hazır çim uygulaması yaparak aynı yerleri yeşillendiriyoruz. Bu aylarda genelde bakım çalışmalarımız var. Fidan dipleri çapalanıyor, zararlı böceklere karşı ilaçlanıyor bakımı yapılıyor. Kentimiz çeşitli süs çiçekleri ve fidanlar da dikerek şehrimizi renklendirmeye devam ediyoruz" dedi.

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