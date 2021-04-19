Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası

DHA

Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, pandemi sürecinde indirim uygulayan taksici Ahmet Buluş'a, belediye 'haksız rekabet' yaptığı gerekçesiyle 427 TL ceza kesti. Uygulamanın yanlış olduğunu öne süren Buluş, karara itiraz etti. 
Sinop'ta 1,5 yıldır taksi işleten Ahmet Buluş, pandemi nedeniyle halka destek olmak amacıyla ücretlerde indirim yaptı. Buluş, şehir içi 15 TL olan taksi ücretini 10 TL'ye, hastane ve otogar mevkiine 30 TL olan ücreti de 25 TL'ye indirdi. Kampanyasını sosyal medya hesaplarından duyuran Buluş'a, iddiaya göre Sinop Belediyesi 'haksız rekabet' yaptığı gerekçesiyle 427 TL para cezası uyguladı. Uygulamanın yanlış olduğunu öne süren Buluş, karara itiraz etti. 
'BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM'
İndirim duyurusunu yaptıktan sonra belediyenin çağırıp ceza uyguladığını belirten Buluş, "Benden savunma istediklerinde 'Neyin savunmasını istiyorsunuz?' diye sordum. 'İnternetten reklam işi yapıp, şehir içinde 15 TL yerine 10 TL alıyorsun' diye savunmamı istediler. Pandemiden dolayı Sinop halkına yararım dokunsun diye indirim yaptım. İnternette de açıklama yaptım. Belediye buna istinaden bana 427 TL ceza yazdı. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Gelir vergisi mükellefiyim. Belediye bana 'bu işi internetten yapamazsın' diyor. Devlette bana 'bu işi yapabilirsin' diyor. Burada yanlışlık var ve bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Gerekli hakkımı da mahkemede savunacağım. Belediye yetkililerine ulaşmaya çalıştım, bu yapılanın haksızlık olduğunu söyledim. Bana olumsuz dönüş yaptılar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-04-19 13:06:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta yaza rengârenk hazırlık
YEREL HABERLER Sinop’ta yaza rengârenk hazırlık
Sinop’ta besicilere dijital ortamda hayvan pasaportu alma fırsatı
YEREL HABERLER Sinop’ta besicilere dijital ortamda hayvan pasaportu ...
Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan ...
Türkeli'de dinamik denetim
YEREL HABERLER Türkeli'de dinamik denetim
Türkeli'de 2 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Türkeli'de 2 mahalle karantinaya alındı
Boyabat Devlet Hastanesi'nden 'tomografi cihazı' açıklaması
YEREL HABERLER Boyabat Devlet Hastanesi'nden 'tomografi cihazı' ...