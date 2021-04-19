Aydın'ın yöresel ürünleri Sinop pazarında yerini aldı. Çocuğunun eğitimi nedeniyle Aydın’dan Sinop’a gelen Bilal Yalçın, Aydın’ın yöresel lezzetlerini Sinop’a taşıdı.

Yalçın Aydın’dan akrabaları aracılığı ile temin ettiği organik zeytinyağı ve incirleri kapalı pazar yerinde açtığı tezgâhta satışa sunuyor.

Memleketi Aydın’dan getirdiği organik zeytinyağları Sinop’ta satışa sunan Bilal Yalçın Sinop’ta zeytin yağ kullanımının yaygın olmadığını ve pandemi nedeniyle de vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyledi.

Yalçın, ”Zeytinyağını organik olarak kendimiz üretiyoruz. Aydın'da bin 500 tane zeytin ağacımız var. Aydın'da zeytincilik yapıyoruz. Aynı zamanda Organik Zeytin Yetiştiricileri Birliği üyesiyiz. Tezgâhımızda Aydın inciri var 60 lira, organik zeytinyağlarımız var 35 lira, bunun yanında balımız var. Soğuk sıkım zeytinyağımız var kilosu 70 lira. Kasım döneminde gidiyorum köyüme işçilerle beraber zeytin topluyoruz. Hemen köyümüzün içinde fabrikamız var. Fabrikaya getirip yağımızı sıkıyoruz, paketliyoruz. Paketlemesini de kendim yapıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.