Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta dorsesi açılan TIR'ın viyadüğe çarpması sonucu Sinop-Samsun karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu TIR'ın çekilmesiyle karayolu 45 dakika sonra ulaşıma açıldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Sinop-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 74 DJ 106 plakalı TIR, iddiaya göre lift arızası nedeniyle dorsesi açılarak viyadüğe çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapattı. Çağrılan vinç yardımıyla çekilen TIR, yol dışına alındı. Çalışma sırasında yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yol TIR'ın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-04-20 01:26:34
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