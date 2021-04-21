Nüfusuna oranla en fazla birinci doz aşı yapılan 4. il Sinop

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nüfusuna oranla en fazla birinci doz aşı yapılan 4. il Sinop

İHA

Nüfusuna oranla en fazla birinci doz aşı yapılan 4. il Sinop

– En fazla yaşlı nüfus oranına sahip olan Sinop’a aşıda da öncelik verildi. Sinop nüfusuna oranla en fazla birinci doz aşı yapılan 4. il oldu. 18 yaş üstü nüfusunun aşılaması tamamlanan (2. dozu da olan) iller arasında ise 2. sırada yer aldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mezunu Özkan Soytürk’ün Türkiye İstatistik Kurumu 2020 Nüfus verileri ile Sağlık Bakanlığı Kovid19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ndan derlediği veriler çarpıcı sonuçlar ortaya çıkartıyor.
Hazırlanan tablolara göre 83 milyon 614 bin 362 nüfuslu Türkiye’de 21 Nisan saat 08.01 itibariyle 20 milyon 421 bin 653 doz aşı uygulandı. Nüfusun yüzde 15,01’ine denk gelen 12 milyon 549 bin 415 kişi 1. doz aşısını oldu. Bunların içinde nüfusun yüzde 9,41’i olan 7 milyon 872 bin 238 kişiye ise 2. doz aşı uygulaması tamamlandı.
Yapılan 20 milyon 421 bin 653 doz aşıdan en fazla payı alan il 3 milyon 224 bin 77 doz ile İstanbul olurken onu 1 milyon 633 bin 361 ile Ankara, 1 milyon 386 bin 303 ile İzmir izledi. Aşıdan en az payı alan il ise 17 bin 230 doz ile Hakkari olurken onu 17 bin 281 ile Bayburt, 24 bin 726 ile Siirt takip etti.
Bu rakamlara rağmen aşılamada en başarılı iller ise bunların hiçbiri değil. 21 Nisan saat 08.01 tarihli verilere göre, 407 bin 763 nüfuslu Edirne’de toplam nüfusun yüzde 25,6’sına (104 bin 399 doz) birinci doz aşı uygulandı. Nüfusuna oranla en fazla birinci doz aşı yapılan Edirne’yi, yüzde 25,54 (138 bin 301 doz) ile 541 bin 548 nüfuslu Çanakkale, yüzde 24,78 (307 bin 313 doz) ile 1 milyon 240 bin 285 nüfuslu Balıkesir ve yüzde 24,73 (53 bin 527 doz) ile 216 bin 460 nüfuslu Sinop izledi.
Nüfusuna oranla en az birinci doz aşı yapılan il yüzde 3,88 (20 bin 842) ile 537 bin 762 nüfuslu Şırnak olurken onu yüzde 4,17 (11 bin 704 doz) ile 280 bin 514 nüfuslu Hakkari ve yüzde 4,67 (98 bin 840 doz) ile 2 milyon 115 bin 256 nüfuslu Şanlıurfa takip etti. Nüfusunun yüzde 13,13’ünün henüz birinci doz aşısını yapabilen İstanbul sıralamada 59., yüzde 18,04 ile Ankara 33. sırada, yüzde 18,53 ile Samsun 30. sırada, yüzde 22,53 ile Amasya 10. sırada, yüzde 20,69 ile Ordu 17. sırada yer alıyor.
18 yaş altı nüfus hesaplamadan çıkarıldığında 2. dozu da olarak aşının koruyucu etkisinden faydalanan yetişkinlerin il nüfuslarına oranında ise başı Çanakkale çekiyor ardından Sinop geliyor. Yapılan 2. doz aşının ilin 18 yaş üstü nüfusuna oranı Çanakkale’de yüzde 20,77 (90 bin 961 doz) olurken onu yüzde 20,29 (35 bin 80) ile Sinop ve yüzde 20,27 (201 bin 77) ile Balıkesir izliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu
Türkeli'de apartmanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Türkeli'de apartmanda çıkan yangın korkuttu
Sinop’un ‘Türk somonu’ temiz çıktı
YEREL HABERLER Sinop’un ‘Türk somonu’ temiz çıktı
Sinop’ta Kur’an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması
YEREL HABERLER Sinop’ta Kur’an kurslarına yüz yüze eğitim ...
Göç yolundaki flamingo Sinop’ta görüntülendi
YEREL HABERLER Göç yolundaki flamingo Sinop’ta görüntülendi
Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus turistleri Sinop’a geldi
YEREL HABERLER Seyahat kısıtlamasına rağmen sezonun ilk Rus ...
Sinop’ta vakalar da denetimler de arttı
YEREL HABERLER Sinop’ta vakalar da denetimler de arttı
Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Koronayı fırsata çevirdi, taleplere yetişemiyor
Dorsesi açılan TIR viyadüğe çarptı, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Dorsesi açılan TIR viyadüğe çarptı, yol trafiğe ...
Aydın’ın yöresel ürünleri Sinop pazarında
YEREL HABERLER Aydın’ın yöresel ürünleri Sinop pazarında
Boyabat'ta çocuklara özel Ramazan sokak gösterileri
YEREL HABERLER Boyabat'ta çocuklara özel Ramazan sokak gösterileri
Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Türkeli'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' cezası
YEREL HABERLER Pandemide indirim yapan taksiciye 'haksız rekabet' ...
Sinop’ta yaza rengârenk hazırlık
YEREL HABERLER Sinop’ta yaza rengârenk hazırlık
Sinop’ta besicilere dijital ortamda hayvan pasaportu alma fırsatı
YEREL HABERLER Sinop’ta besicilere dijital ortamda hayvan pasaportu ...