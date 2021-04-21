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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor

İHA

Yürüyüş yolunda motosikletler tehlike saçıyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kalebağı Mesire Alanı'na giden yürüyüş yolunda hız yapan motosikletler vatandaşın canını tehlikeye atıyor.
Pandemi döneminde insanların bir nebze temiz hava alması ve sağlıklı yaşaması için kullanmış olduğu Boyabat Halyeri'nden başlayan ve Kalebağı Mesire Alanı'nda sona eren yürüyüş yollarında, motosikletli kişiler tehlike oluşturuluyor. Yürüyüş yapılan yolda süratli bir şekilde yayaların yanından geçen motosikletli ve motorlu pikap tarzı araçlar tehlike saçıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kişinin bölgede yaralanması ile alarm vermeye başlayan bu yolda vatandaşlar can kaybı olmadan yetkililerin biran önce önlem almasını istiyor.
Bu yol üzerinde sürat yapan gruplara tepki gösteren vatandaşlar, "Bu yol Boyabat'ta bütün vatandaşların temiz hava alması ve sağlıklı bir şekilde yürüyüş yapması için bulunmaz bir nimet hatta Boyabat'ta yürüyüş yapabileceğimiz tek yer. Bu bölgede motosiklet ve benzeri araçları olan kişiler sürat yapıyor. Yavaş geçen duyarlı sürücüler de sürekli korna sesi ve motor sesi ile bizleri rahatsız ediyor. Çoğumuz burada kazadan saniyeler ile kurtulduk ailemiz ve arkadaşlarımız ile yürüdüğümüz bu yolun bir an önce motosiklet tarzı araçlara kapatılması gerekir. Olası bir can kaybı olmadan yetkililerin bu yürüyüş yolu ile ilgili önlem almalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

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