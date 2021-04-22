Boyabat Devlet Hastanesi'ne 5 doktor atandı

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Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine 2 pratisyen hekim, 1 acil tıp uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak üzere 5 doktor atandı.

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop'a 15 doktor ataması gerçekleştiğini açıkladı. Giresun, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine 2 pratisyen hekim, 1 acil tıp uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak üzere 5 doktor atandığını söyledi.

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