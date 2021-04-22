Direksiyon hakimiyetini kaybedince motordan düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşerek yaralanan sürücünün imdadına sağlık ekipleri yetişti.

Kaza, Karakum yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CFF 870 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Akın Y. (24) gaza aniden basınca direksiyon hâkimiyetini kaybederek araçla birlikte yere düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü Yılmaz olay yerine istenilen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, motosiklette artçı olarak seyahat eden kişinin yaralanmadığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.