Sinop’ta 3 günlük kısıtlama öncesi pazarda yoğunluk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 güne çıkarılan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Sinop’ta vatandaşlar pazara akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen genelge gereği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Bu karar sonrası Sinop’ta Perşembe günleri kurulan pazara diğer haftalara göre ilgi daha yoğun oldu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarılmasının ardından pazardaki alışveriş yoğunluğu dikkat çekti. İhtiyaçlarını sağlamak için gelen vatandaşlar pazarcının yüzünü güldürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.