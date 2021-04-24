Vali Karaömeroğlu’nun Türkeli ziyareti

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkeli ilçesine geldi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, eşi Filiz Karaömeroğlu ile birlikte Türkeli’nin Kuz köyünde yaşayan koruyucu aileyi ziyaret etti.

Vali Karaömeroğlu, 2019 yılından beri koruyucu aile olan Korkmaz ailesine yaptığı ziyarette, aile fertleri ile bir süre sohbet etti, çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayıp, çeşitli hediyeler takdim etti.

Buradan, 2006 yılında Şırnak’ta operasyon esnasında mayın patlaması sonucu şehit olan şehidimiz Mehmet Öztürk’ün Türkeli’nin Gündoğdu köyü Yalı mevkisinde ikamet eden annesi Emine Özçelik’e ve 1997 yılında Şırnak’ta Kerkük Tepesi üs bölgesinde mevzii nöbetinde iken, yağmurdan ıslanmaması için mevzi içine alınan makineli tüfeğin ateş olması sonucu isabet alan el bombalarının patlaması nedeniyle şehit düşen Recep Çetin’in ilçe merkezinde ikamet eden şehit annesi Emine Çetin’e ziyaret gerçekleştiren Vali Karaömeroğlu, şehitlerin ruhuna okunan Kur'anı Kerim ve yapılan duanın sonrasında şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Vali Karaömeroğlu, ziyaretlerin ardından ilçeye bağlı Güzelkent köyünde kurulan PTT ATM cihazını inceledi ve sonrasında ilçeden ayrıldı.

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