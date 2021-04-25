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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta motosikletten düşen sürücü yaralandı

İHA

Sinop’ta motosikletten düşen sürücü yaralandı

– Sinop’ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Büyük Cami Yokuşu Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAH 632 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail G. kontrolünü kaybettiği motosikletten yere düştü. Yerden kalkamayan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Acı içinde kıvranan İsmail G. boyunluk takılıp vücudu sabitlenerek sedyeye alındı. Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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