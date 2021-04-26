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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reyhanlıoğlu: “Ağır hastalıklar ve ölümler aşı ile engelleniyor”

İHA

Reyhanlıoğlu: “Ağır hastalıklar ve ölümler aşı ile engelleniyor”

– Her yıl 2430 Nisan tarihleri arasından kutlanan Dünya Aşı Haftası nedeniyle konuşan Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Ülkemizde uygulanan aşılar bize net olarak gösterdi ki, ağır hastalıklar ve ölümler aşı ile engelleniyor” dedi.
Türkiye’de uygulanan başarılı aşılama programlarından bahseden Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Ülkemizde 1981 yılından bu yana yürütülen ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı’ kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bu program kapsamında; boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B, Haemophilus influenzae tip b, konjuge pnömokok, hepatit A ve suçiçeği aşısı tüm bebeklerimize ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır. Aşılama kapsayıcılık hızlarının gittikçe yükselmesine bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların hastalık ve ölüm hızlarında belirgin düşüşler sağlanmıştır” diye konuştu.
Aşılamanın sağladığı faydalardan söz eden Fatih Reyhanlıoğlu, “Örneğin poliomiyelit (çocuk felci) vakası 1998 yılından beri ülkemizde görülmemektedir. Polio Eradikasyon Programı çalışmaları ile Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi tarafından 21 Haziran 2002’de ‘Poliodan Arındırılmış Bölge’ Sertifikası ile belgelendirmiştir. Yine DSÖ tarafından ‘Anne ve Yenidoğan Tetanoz Eliminasyonu Programı’ kapsamında yürütülen yaygın aşılama çalışmaları sonucunda 2009 yılında hastalığın ülkemizde en az düzeye indirildiği belgelenmiştir” şeklinde konuştu.
Korona virüsü aşılanmasının da bu anlamda önemli olduğunu dile getiren Reyhanlıoğlu, “Aşılar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için öncelik verilmesi, ertelenmemesi gereken temel bir sağlık hizmetidir. Bu nedenle Kovid19 salgını sırasında da sürdürülmesi önem taşımaktadır. Pandemiyle mücadele için de Kovid19 aşı sırası gelen vatandaşlarımızın randevularını alarak sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Unutmayalım ki her şeyin başı sağlık, sağlığın başı ise aşıdır. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için vatandaşlarımızın aşı olması hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde uygulanan aşılar bize net olarak gösterdi ki, ağır hastalıklar ve ölümler aşı ile engelleniyor” ifadelerini kullandı.

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