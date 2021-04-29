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Sinop’ta sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal'in heykelleri hazırlandı

İHA

Sinop’ta sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal'in heykelleri hazırlandı

– Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Özellikle caddesine sokağına ismini verdiğimiz Sinopluların veya Sinop’a hizmet eden değerli büyüklerimizin birer büstlerini, o cadde ve sokakların girişlerinde sergileyerek onların da anılarını yaşatmak istiyoruz” dedi.
Sinop Belediyesi tarafından şehre mal olmuş isimlerden Sabahattin Ali ve Tarzan Kemal olarak bilinen M. Kemal Koca için heykeller hazırlatıldı. Şehirde zaman geçse de hatırda kalan bu isimlerin anısını yaşatmak üzere hazırlanan heykeller, yakın zamanda halkın beğenisine sunulacak.
Hazırlanan heykelleri tanıtan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’ta isimleri cadde ve sokaklara verilen kişilerin; bir büstlerini de o caddelere yerleştirmek isteğini dile getirdi. ‘Heykelcilik’ üzerine eleştirilere ise kent kimliğini yaşatmak içinde bir bütçe ayırmak durumunda olduğunu dile getirdi.
Tarzan Kemal ve Sabahattin Ali heykelinde bahseden Barış Ayhan, “Tarzan Kemal’i Küçük İskele’ye otelin arkasına girişe diye düşünmüştük. Ama orada Kent Meydanı Projesi olacağı için oralar yıkılacak. Artık oturacağız konuşacağız. Sinopluların fikrini alacağımız insanlar da var. Tarzan Kemal’in ailesi var. Kuzenleri var. Onunla arkadaşlık dostluk kurmuş ağabeylerimiz var. Onlarla oturacağız Tarzan Kemal’in Kemal Koca’nın anısına hatırasına en uygun yer neresiyse Sinop’ta onu inşallah bu sezon yaz girmeden Sinopluların beğenisine sunacağız. Sabahattin Ali’nin de heykelini çekek yerinde oluşturduğumuz etkinlik alanına koyacağız” dedi.
Sinop’a hizmet eden insanlarla ilgili düşüncelerinde bahseden Başkan Ayhan, “Diyoruz ki bundan sonra Sinop’a mal olmuş, Sinop’a hizmet etmiş çok değerli isimlerimiz var. Hatta bunların bazılarının cadde sokaklarda isimleri var. Özellikle caddesine sokağına ismini verdiğimiz Sinop’a hizmet eden değerli büyüklerimizin birer büstlerini o cadde ve sokakların girişlerinde sergileyerek onlarında anılarını yaşatmak istiyoruz. Her ne kadar bizlere parayı heykellere yatırıyor diye eleştirseler de biz pandemi sürecinde ve pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntıları vatandaşın gidermesi için ayırdığımız bir bütçemiz var. Ama kültür sanat etkinlikleri içinde kent kimliğini yaşatabilmek içinde mutlaka bir kaynak bir bütçe ayırmak zorundayız. Onun için bunu dengeli bir şekilde götüreceğiz” diye konuştu.

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