Yaslandığı surun bir bölümü yıkıldı, 7 metreden düşüp yaralandı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta Deniz Kurt (26), dinlemek için yaslandığı tarihi surun bir bölümü yıkılınca 7 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, dün Barbaros Caddesi tarihi Sinop Kalesi bölgesinde meydana geldi. Dinlenmek isteyen Deniz Kurt'un yaslandığı surun bir bölümü, aniden yıkıldı. Kurt, büyük taşlarla yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde yaralanıp, mahsur kalan Kurt, itfaiye ekiplerince alınıp, sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Deniz Kurt´un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-04-29 10:50:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.