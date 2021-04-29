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Sinoplu esnafa, İstanbul'da geçmediğini söylediği köprüden geçiş ihlali cezası

DHA

Sinoplu esnafa, İstanbul'da geçmediğini söylediği köprüden geçiş ihlali cezası


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) SİNOP'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a, en son 15 yıl önce gittiğini söylediği İstanbul´da Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nden otomobiliyle 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesi ile 41 lira ceza geldi. Cezaya anlam veremeyen Aksan, "Aracım yaklaşık 6 aydır il dışına çıkmadı. Sahte ya da ikiz plaka olabilir" dedi.
Sinop'ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan, 3 gün önce e-postalarına bakarken 57 AR 204 plakalı aracına ceza ihbarı geldiğini gördü.  Ceza makbuzunu inceleyen Aksan, cezanın yazıldığı yerin İstanbul'da  Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu görünce şoke oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu´ndan 3 kez geçiş ihlali gerekçesiyle 41 lira ceza kesilen Aksan, İstanbul´a 15 yıl önce gittiğini belirterek, konunun takipçisi olacağını anlattı.
`SAHTE YA DA İKİZ PLAKA OLABİLİR´
3 gün önce telefondan e-postalarıma baktığını anlatan Aksan, "İnternet üzerinden ceza ihbarı geldiğini gördüm. Araştırdım ve İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nden geçmişim, bununla ilgili ceza geldi. En son İstanbul´a 15 sene önce gittim ve kendi aracım da yaklaşık 6 aydır il dışına çıkmadı. İnsanın aklına her şey geliyor, sahte plaka ya da ikiz plaka olabilir. Bu durumla ilgili evrakı gönderen kurumlardan fotoğraf isteyeceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-04-29 16:43:31

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