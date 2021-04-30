Sinop’ta tam kapanmayla sokaklar boşaldı

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Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Sinop’ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 gün boyunca uygulanacak olan ’tam kapanma’ başladı. Kapanmanın başlaması ile Sinop sokakları boş kaldı. Sakarya ve Aşıklar Caddesi ile Uğur Mumcu Meydanı sessizliğe büründü.

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