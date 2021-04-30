Türkeli'de operasyon: Metamfetamin maddesi ele geçirildi

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir adreste yapılan aramada, metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs ise her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkeli ilçesinden İstanbul’a akşam saatlerinde seyahat için otobüse binen şüpheli C.Ç.’nin (25) otogarda unuttuğu valizinde uyuşturucu madde olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine söz konusu valizde arama yaptı.

Yapılan aramada, paket içine sarılmış 4 gram kubar esrar, 2 gram ise kristal (metamfetamin) tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaşanan olayın üzerine ilçede ikamet ettiği Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki adrese de operasyon düzenleyen Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, burada da 32 gram metamfetamin maddesi, 2,5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

İstanbul’a giden şüpheli şahıs C.Ç.(25) ise her yerde aranıyor.

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