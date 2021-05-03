Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü

Sinop’un Ayancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında küle dönen evde bulunan iki adet Kur’anı Kerim’in sayfalarının yanmadığı görüldü.

Ayancık ilçesine bağlı Pazarcık köyü Tanışman Mahallesi'nde Kerim Kaya’ya ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında ev tamamen yanarak küle dönmüştü. Yangın sonrasında enkaz kaldırılarak, yeni yapılacak evin temel atma çalışmasına başlanırken, inşaat ustası Mehmet Kırbacı sayfaları yanmamış halde iki adet Kur’anı Kerim buldu. Bulunan Kur’anı Kerim’lerin cilt kabı yanarken, sayfalarının ise yangında zarar görmediği tespit edildi. Bu durumu inşaat ustası Mehmet Kırbacı sosyal medya hesabından paylaştı. Kırbacı paylaşımında, “Tanışman’da geçtiğimiz günlerde evi yanan Kerim Kaya’nın inşaat temelini hayırlısı ile bugün atacağız. Yangında hiçbir şey kalmaksızın kül olup, yanan evde çıkan 2 adet Kur’anı Kerim’de ayetlere hiçbir şekilde zarar gelmemiş" dedi.

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