Sinop’ta kısıtlamayı fırsata çevirip tekneleri bakıma aldılar

– Sinop’ta tam kapanma sürecinde yaz sezonuna girilirken turizm amaçlı tekneler ve küçük balıkçı kayıkları çekek yerinde bakıma alındı.

Av sezonunun kapanmasıyla Sinop’ta balıkçılık küçük kayıklar ile devam ediyor. Her yıl bu dönemlerde ise küçük balıkçı kayıkları ve turizm amaçlı tekneler bakıma alınıyor. Havaların ısınması ve yaz döneminin başlaması nedeniyle bu dönem seçiliyor. Tekne sahipleri yaşanan tam kapanma sürecini de değerlendirerek yıllık bakımlarına bu sene kısıtlamada başladı. Çekek yerinde hummalı bir hazırlık gerçekleştiriliyor.

Onur Aktı, “Yazın geldiği zaman bu aylarda kayıklarımızı çekiyoruz. Makine bakımları, ağaç bakımları, boya bakımları, onları yapıyoruz. Elimizden geldiğince onları yapmaya çalışıyoruz. Denizde bir uğraş veriyoruz. Dışarıda bir uğraş veriyoruz. Hayatımız böyle idame ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Çekek yerinin küçük olması nedeniyle sorun yaşadıklarını belirten Aktı, “Burası şu anda Sinop Balıkçı Barınağı’nın kayıkları bakıma aldığımız, gördüğünüz gibi ufacık bir yer. Bize tahsis edilen ufak bir bölüm. Burada çok zorlanıyoruz. Her şey iç içe. Hiçbir şey mi yapamıyoruz. Bakımlarımızı yaparken aşırı bir şekilde zorlanıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi alan çok dar. Yaklaşık bir 50 tane kayıkla doluyor ama Sinop’un şu anda Liman Başkanlığı’na kayıtlı yaklaşık bine yakın teknesi var. Alan küçük olduğu için birbirimize saygı duyarak sırayla yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Zekai Öztelci, "Her sene bu teknelerin bakımı olur. Bakımın yapmazsan iş daha da büyür daha da sıkıntılı olur. Onun için mecbur bakımını yapmak zorundasın. Bakımını yapmazsan denize çıkıyorsun can taşıyorsun ona göre sağlamlaştırmamız gerekiyor. Teknenin boyası, macunu çürük yerleri hepsi değişir. Herkes elinden geldiği kadar yapar. Teknelerin büyüklüklerine göre de bakım süreleri değişir. Bizimki mesela eski değil en fazla bir haftada bakımını tamamlarız” şeklinde konuştu.

