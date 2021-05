İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacağı duyurusunun ardından Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma süreciyle ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. “Optisyenlik müesseselerinin kısıtlamalara tabi midir?” sorusuna “Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır" yanıtı verildi. Dün yapılan bu açıklamanın ardından Türkiye’de ilk uygulama Sinop Valiliği tarafından hayata geçirildi.

Sinop Valiliği gözlükçülerle istişare halinde bir nöbet listesi oluşturarak duyurusunu yaptı. Tam kapanma sürecinde vatandaşların ihtiyacına cevap verebilmek üzerine nöbetçi optisyen sistemi hayata geçirildi. Karardan vatandaşlar ve optisyenler memnun kaldı.

Sinop Merkez ilçenin ilk nöbetçi optisyeni Seyhun Üstün, “Pandemi sürecinde hatta öncesinde bir nöbetçi optisyenlik müessesesi yoktu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda valilik makamıyla il temsilcimiz görüştüler. Daha sonra yukarıdan gelen onay ile her ilçede bir nöbetçi optisyen bulundurulması, açılması, nöbetleşe yapılması kararı alındı. Bunun vatandaşlarımız açısından iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir ihtiyaçtır. O ihtiyacın giderilmesi için, sağlık ünitesinin bir parçası olan optisyenlerin de bu hizmeti aralıksız vermesi gerekir. Olumlu bir karar olmuştur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.