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Pandemide çocuk olmak Sinop'ta 'polis amca'dan çocuklara sürprizler

İHA

Pandemide çocuk olmak Sinop'ta 'polis amca'dan çocuklara sürprizler

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, polis aracı geçtiği sırada bir aracın arkasına gizlendikleri anları sosyal medyada ilgi çeken 3 çocuğu 'polis amca'yla tanıştırarak yaptığı sürprizlerle sevindirdi.
Sinop’tan yansıyan fotoğrafta, tam kapanmada oyun oynamak için bahçeye inen 3 çocuğun, polis aracı geçtiği sırada bir aracın arkasına gizlendiği anlar görülüyor. Pandemi sürecinin çocuklara etkisine yönelik anlamı bulunan fotoğraf, dün sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Fotoğrafı görenlerden biri de Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin’di. Müdür Şahin talimat vererek fotoğraftaki çocukların bulunmasını istedi. Elif Öztürk (9), Melis Yıldırım (8) ve Elvan Özdemir (8) bugün İl Emniyet Müdürlüğü’nde ağırlandı. Şahin çocuklarla makamında buluşarak polis şapkası ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Ardından çocuklara polis araçları tanıtıldı.
Motosikletli polisler ve polis araçları eşliğinde oluşturulan konvoyla evlerine bırakılan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Konvoyun çıkışında Müdür Cahit Şahin çocukları uğurladı.
İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, “Herkesin kendi açısından kendi polisi olması ve kendi tedbirini almasını bekliyoruz. Çocuklarımızın da bu konularda en mağdur olan insanlar olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız polisi gördüğü zaman daha önceki zamanlarda yaşadıkları gibi, ‘polis amca’ olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Biz kendi kızımız kendi çocuğumuz gibi görüyoruz onları. Korkulacak zaten bir şey yok. En fazla zaten alacaktık, annenize götürecektik sizi” dedi.
Çocuklar da o anları, “Oyun oynuyorduk, sonra polisi çıkarken gördük. Arabanın arkasına saklandık. Sonra direkt parka geçtik. Böyle olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Saklanacaktık, gidecektik. Ama fotoğrafı görünce çok şaşırdık. Kapımızın önüne polis geldi. Korkma olmadı. Hediyelerimiz de gayet güzeldi kocaman” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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