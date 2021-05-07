Türkeli’de Karayolu Trafik Haftası denetimleri

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Türkeli’de 17 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetimler yapıldı.

17 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Ekipler, TürkeliAyancık karayolu uygulama noktasında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaparak, başta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmede bulunup, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı ve broşür dağıtıldı.

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