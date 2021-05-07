Dışarıda oyun oynarken, polisten saklanan çocuklara sürpriz



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta dışarıda oyun oynarken, polis aracını görünce saklanan çocukların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, makamında ağırladığı çocuklara hediyeler verdi, evde kalmalarını istedi.

Zeytinlik Mahallesi´nde evlerinin önünde oynayan çocuklar önceki gün polis aracını görünce saklandı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, çocuklar, Elif Öztürk (9), Melis Yıldırım (8) ve Elvan Özdemir´i (8) makamına davet etti. Şahin, makamında ağırladığı çocuklara hediyeler verdi, evde kalmalarını ve kurallara uymalarını istedi.

`ONLAR SİZİN POLİS AMCANIZ´

İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, "Çocuklar parka gitmeyi düşünüyorlarmış. Ekip otomobillerini görünce polisi atlatmayı düşünmüşler. Polisler gittikten sonra parka gitmişler. Herkesin kendi polisi olmasını ve kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz. Çocuklarımızın, bu konularda en çok mağdur olanlar olduklarını biliyoruz. Çocuklarımızın, polisten korkacağı bir durum yok, onlar sizin polis amcanız. Ödül vermek dışarı çıkmalarına vesile olmayacaksa hediyeleri yine veririz" dedi.

`KİMSE EVİNDEN DIŞARI ÇIKMASIN´

Çocuklardan Elif Öztürk ise, "Bize, `polis aracı geliyor´ dediler. Biz de arabanın arkasına saklandık. Böyle bir şey olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Fotoğrafı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Ben evde canlı dersteyken polis geldi. Bize hediye vermek için emniyete çağırdılar. Hediyeler için çok mutluyuz. Polisten kaçmaya gerek yok. Kimse evinden dışarı çıkmasın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2021-05-07 14:53:37



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