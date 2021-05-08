Sinop’ta otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

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– Sinop’ta otomobilin yoldan çıkarak çalılık alana girdiği kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Ayancık yolunun 6. kilometresi, Dibekli mevkisinde meydana geldi. Sinop istikametinden Tekke köyüne giden Zehra Ç. adlı sürücü, bir anlık dalgınlıkla aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç yolun solundaki çalılık alana girdi.

Sürücü Zehra Ç. kaza sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sonrasında yaralı sürücü ambulansa alınarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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