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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkelili derneklerden 705 gıda kolisi yardımı

İHA

Türkelili derneklerden 705 gıda kolisi yardımı

Türkeli Genç İşadamları Derneği tarafından, Avrupa Türkelililer Derneği’nin destekleriyle (Türkeli e.V.) ilçe ve köylerde yaşayan 705 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.
2019 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Türkeli Genç İşadamları Derneği, bu yıl da ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı.
Özellikle merkezi Almanya’nın Stuttgart kentinde olan Avrupa Türkelililer Derneği’nin dernek çapında başlattığı kampanya ile 337 koli destek sağlayarak ilk kez bu yıl toplamda 705 gıda yardımı ulaşıldı.
Türkeli Genç İşadamları Derneği'nden yapılan açıklamada, “Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeni ile bu yıl özellikle gurbetçi hemşehrilerimizden büyük destek sağlandı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dünyayı etkileyen korona virüs salgını ülkemizde de vatandaşlarımızı sağlık ve ekonomik yönden oldukça etkiledi. Ekonomik anlamda etkilenen ailelerin bu zor zamanlarında destek olmak, rahmet ayı olan mübarek Ramazan ayında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettirmek için paylaşmanın önemli olduğu bu güzel ayda ekip arkadaşlarımızla birlikte cansiperane çalışarak, yardımları ulaştırdık” denildi.

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