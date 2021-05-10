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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinoplu gençlere davet: Gençlik kampları başvuruları başladı

İHA

Sinoplu gençlere davet: Gençlik kampları başvuruları başladı

– Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “2021 Yaz Gençlik Kampları” için başvuruların kabul edildiği duyurularak Sinoplu gençler katılım için başvuru yapmaya davet edildi.
Gençlere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşatan gençlik kampları için başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen kamplar bu yıl “2021 Yaz Gençlik Kampları” başlığında duyuruldu. 1222 yaş aralığındaki gençler ücretsiz bir şekilde yapılan kamplar için başvuru yapmaya davet edildi.
Bu daveti Sinoplu gençler adına yineleyen Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başvuru ve değerlendirme detaylarına ilişkin bilgiler verildi. Yapılan açıklamada, “2021 yılında Deniz, Doğa ve Çadır kamplarımız gençlerimize hizmet verecektir. Kamplarımız ücretsiz olup katılacakların ulaşım dâhil tüm ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak olup, ulaşım ücretleri ise Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Kamplarımızda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacaktır. Bir kamp dönemi 6 gündür. Çadır kampı dönemi ise 4 gündür. Kamplara başvurular 05 Mayıs 7 Temmuz arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvurular http://gencbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin kendilerine en yakın gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır” denildi.

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