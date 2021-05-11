Türkeli Ülkü Ocakları'ndan şehitlere vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli Ülkü Ocakları'ndan şehitlere vefa

İHA

Türkeli Ülkü Ocakları'ndan şehitlere vefa

Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından ilçedeki şehit mezarları ziyaret edilerek, Türk bayrakları yenilenip, mezarlıkları temizlendi.
Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından bayram öncesinde Türkeli İlçe sınırları içerisindeki 9 şehit kabristanlığı ziyaret edilerek, Türk bayrakları yenilendi, mezarlıkların temizliği yapılıp, çiçekler dikildi.
Ziyarete MHP Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, MHP Türkeli Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanı Cesur Şentürk ve yönetimi katıldı.
Ziyarette, yiğit kahramanların mezarları başında dua edildikten sonra, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı.
Ülkü Ocakları Türkeli İlçe Başkanı Cesur Şentürk, "Dokuz farklı adamın dokuz farklı hikayesini öğrenerek hüzünlendik. Canları vatan için feda olmuş, kanları bayrağımızın asil rengine karışmış tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm şehit annelerinin ellerinden öpüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinoplu gençlere davet: Gençlik kampları başvuruları başladı
YEREL HABERLER Sinoplu gençlere davet: Gençlik kampları başvuruları ...
Türkelili derneklerden 705 gıda kolisi yardımı
YEREL HABERLER Türkelili derneklerden 705 gıda kolisi yardımı
Sinop’ta camilerden Kudüs için dua: “Kudüs’ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım”
YEREL HABERLER Sinop’ta camilerden Kudüs için dua: “Kudüs’ü ...
Sinop’ta meyve ve sebze üretimi ile birlikte tarımsal hasıla rekor düzeyde arttı
YEREL HABERLER Sinop’ta meyve ve sebze üretimi ile birlikte tarımsal ...
Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi Turizmcilerin isteği: “Bir an önce açılsın”
YEREL HABERLER Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya ...
Sinop’ta aç kalan güvercinleri polisler besledi
YEREL HABERLER Sinop’ta aç kalan güvercinleri polisler besledi
Sinop'ta bilgisiyle yarışan sporcu anneleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Sinop'ta bilgisiyle yarışan sporcu anneleri ...