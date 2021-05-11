Hanife Şekerli’nin umuda yolculuğu başladı Haber ses getirdi, genç kızın tedavisini bir hayırsever üstlendi

Sinop’ta geçirdiği beyin ameliyatı sonrası felç kalan genç kızın tedavisini hayırsever bir vatandaş üstlendi. Genç kız İstanbul’da özel bir hastanede tedavi olmak için yola çıktı. Hanife Şekerli, "Sesim duyuldu çok mutluyum. Bir şeyler olacağına, yürüyebileceğime inandım” dedi.
Sinop merkeze bağlı Taşmanlı köyü Şekerli Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki Hanife Şekerli, çocukken geçirdiği beyin ameliyatı sonrası 16 yıldır felçli olarak yaşamını sürdürüyor. 12 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrası yürüme yeteneğini kaybeden genç kız, o günden bu yana ailesinin ve çeşitli yürüme aletlerinin yardımı ile hayata tutunmaya çalışıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.