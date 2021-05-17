Sinop'ta tam kapanma sonrası vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu

17 günlük tam kapanmanın bitmesi ile birlikte Sinop caddelerinde hareketlilik başladı. Fatura ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi. Kısıtlama süresince Sinop’ta boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın sona ermesi ile Sinop’ta vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. Yeni haftanın ilk gününde Sinop’ta yaşayan vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Ana cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluştu. Fatura ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan 17 günlük Kısıtlamamın ardından ilimiz kapalı pazar yerinde ilk pazar kuruldu. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar adeta pazara akın etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazar yerinde görev yapan polis ekipleri de maske ve mesafe kuralları uyarısında bulundu. Kısıtlama sonrası alışverişe çıkan vatandaşların yoğun ilgisi sonrası kapalı pazar yeri tıka basa doldu. Alışveriş yapmak için gelen vatandaşların adım atacak yer bırakmadığı pazar alanında, eksiklerini almaya çalışan vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Pazara alışveriş yapmaya gelen Habibe Özcan isimli vatandaş yoğunluğun sebebinin 17 günlük sokağa çıkma yasağından kaynaklandığını belirterek, ”17 günlük kısıtlama sona erdi herkes sokakta biz köyden geliyoruz mecbur geldik evimizde erzak bitti. Kapanma döneminde burada pazar acıktı sanki hiç açık değilmiş de sadece bu gün açılmış gibi bir yoğunluk var. Biz de anlamadık. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun inşallah. Şu virüsten dolayı herkes zor durumda. Aslında çıkmamamız gerekiyor ama mecburiyetten çıkıyoruz, hayat da devam ediyor bir şey yemeden de olmuyor. Sadece burası değil marketler de aynı vaziyette. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Fazla kişilerle muhatap olmuyoruz. Temizlik hak götüre. Maskelere bakıyorum herkes duyarlı. İnşallah kapanma süreci etkili olmuştur. Artık şu virüsten kurtulmak istiyoruz" dedi.

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